Em dez anos, ascende já a 780 mil euros o valor concedido pelo grupo de saúde privado a projetos de investigação científica de 39 médicos da rede CUF. Uma década de investimento que permitiu ampliar conhecimentos sobre doenças com elevado impacto na sociedade e abriu caminhos para novas linhas de investigação. Ao bolo juntam-se hoje mais cinco bolseiros de Doutoramento em Medicina, que receberão 100 mil euros, sendo ainda atribuídas, na cerimónia que terá lugar pelas 17.00, na CUF Tejo, mais três bolsas de Doutoramento em Enfermagem e Técnicos, no valor de 30 mil euros.

"A investigação é uma prioridade estratégica para a CUF", destaca o CEO do grupo, Rui Diniz, justificando este investimento com o objetivo de "desenvolver e aplicar as melhores práticas clínicas ao serviço das pessoas".

Criado em 2014, este programa de bolsas tem permitido apoiar projetos de investigação de médicos da CUF, mas também contribuir para ampliar o conhecimento e a compreensão "em áreas de grande preocupação para a saúde pública", abrindo novas linhas de abordagem às doenças cardíacas – a principal causa de morte no mundo –, por exemplo, mas também em condições como o cancro da pele, um dos mais frequentes em Portugal, ou a asma, uma das doenças crónicas com maior prevalência entre as crianças a nível global.

"As Bolsas de Doutoramento CUF fazem parte de um conjunto de iniciativas que o grupo promove para valorizar a investigação aplicada à prática clínica, de forma a incentivar os profissionais de saúde a participarem ativamente no desenvolvimento da medicina, em cooperação com instituições de ensino de referência no nosso país", explica o responsável. E destaca o impacto das investigações realizadas no âmbito do programa, não apenas pela evidência científica gerada, mas também pelas novas linhas de investigação que impulsionou. "Este impacto, em casos específicos, estende-se ainda à translação do conhecimento para a prática, seja em ambiente hospitalar – no apoio ao diagnóstico e tratamento de várias doenças –, seja na contribuição para a implementação de iniciativas com impacto social."

Se nesta década houve já 39 médicos da CUF, representando 19 especialidades, a beneficiar de um apoio individual de 20 mil euros cada, desta vez o programa alarga-se também à Enfermagem e Técnicos, permitindo dar gás a estas áreas essenciais aos serviços de saúde, que também poderão beneficiar a inovação produzida nos dois projetos de investigação de enfermeiros CUF e no projeto de investigação de um Técnico Superior de Segurança no Trabalho do grupo. Helena Figueiredo, enfermeira no Hospital CUF Viseu e doutoranda na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, desenvolve a sua investigação na área da diabetes, enquanto Susana Gregório, enfermeira no Hospital CUF Porto e doutoranda no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, está a trabalhar sobre a liderança para a mudança organizacional. A prevenção de acidentes de trabalho em contexto hospitalar é o tema escolhido por Emílio Machado, Técnico Superior de Segurança no Trabalho e doutorando na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Quanto aos projetos em estudo pelos médicos que hoje receberão as bolsas CUF, eles vão das doenças respiratórias crónicas e lesão renal aguda neonatal (respetivamente promovidos por Carlos José Lopes, pneumologista, e Sara Todo Bom Costa, pediatra, ambos médicos na CUF Descobertas e doutorandos na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa) à investigação na área do cancro do pulmão (Telma Chantal Sequeira, pneumologista na CUF Tejo e também doutoranda em Lisboa), da puberdade (Ana Luísa Leite, pediatra na Clínica CUF São João da Madeira e doutoranda da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto) e da reparação artroscópica da coifa dos rotadores (Bernardo Nunes, ortopedista no Hospital CUF Trindade e doutorando também no Porto).