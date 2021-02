Em declarações à agência Lusa, o presidente da ARS do Alentejo, José Robalo, indicou hoje que a informação de existirem "suspeitas de irregularidades" partiu da diretora executiva do ACES do Alentejo Central, Maria do Céu Canhão, o que "motivou a abertura do inquérito".

"Estamos a fazer um inquérito de averiguações e ainda não se sabe o resultado", pelo que apenas no final da investigação se pode "perceber quem é que, eventualmente, terá sido vacinado sem ter direito à vacina", sublinhou o responsável.

Segundo o presidente da ARS do Alentejo, o inquérito foi instaurado há mais de uma semana e está a cargo do Gabinete de Auditoria e Controlo Interno do organismo.

Contactada pela Lusa, a diretora executiva do ACES Alentejo Central, Maria do Céu Canhão, limitou-se a afirmar que "houve algumas dúvidas com algumas vacinas administradas" e, por esse motivo "pediu-se à ARS que instaurasse esse processo de inquérito, que está em curso".

