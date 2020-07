O inquérito vai ser realizado por estudantes, preferencialmente dos cursos de Engenharia e Arquitetura das universidades do Zambeze e Jean Piaget, ambas no centro de Moçambique, disse Francisco Pereira, diretor do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones Idai e Keneth, citado hoje pelo diário Notícias.

O Idai atingiu o centro de Moçambique em março do último ano, provocando 604 mortos e a cidade da Beira, uma das principais do país, foi severamente afetada.