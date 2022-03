Arquitetos moçambicanos consideram que Pritzker 2022 "faz justiça à arquitetura africana"

A Ordem dos Arquitetos de Moçambique (OARQ) considerou hoje que "se fez justiça à arquitetura africana" com a entrega do prémio Pritzker 2022 a Francis Kéré, do Burkina Faso, destacando "a africanidade presente nos projetos" do vencedor.