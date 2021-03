"Como forma de contribuir para a implementação com êxito da cerca sanitária e do confinamento obrigatório, informo os párocos, padres e religiosos de que suspendemos entre 09 e 15 de março as missas diárias, dominical e os serviços de cartório em Díli", refere o comunicado assinado pelo arcebispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva.

"Todas as paróquias do Município de Díli -- Ataúro, Aimutin, Balide, Becora, Bedois, Catedral, Comoro, Dare, Hera, Metinaro e Motael -- devem implementar esta orientação", lê-se.

A arquidiocese refere que a decisão se prende com a determinação do Governo de que a partir de terça-feira ficam proibidas todas as atividades de cariz social, cultural, desportivas ou religiosas, durante pelo menos uma semana.

A cerca sanitária e confinamento obrigatório foram hoje aprovados pelo Governo depois das autoridades de saúde terem detetado três casos, dois na zona de Madohi, próximo de Tasi Tolu, na saída ocidental da capital, e um no bairro de Bebonuk, os primeiros possíveis casos de transmissão comunitária desde o início da pandemia, há um ano.

Há ainda em vigor uma cerca sanitária no município fronteiriço de Covalima onde foram detetados dois surtos de transmissão local em aldeias próximos da vizinha Indonésia.

Timor-Leste tem atualmente 29 casos ativos da covid-19.

ASP // SB

Lusa/Fim