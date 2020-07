Falando durante mais uma sessão do julgamento no Tribunal Judicial do Dondo, província de Sofala, António Bauase, considerado peça-chave no processo em que seis pessoas são acusadas do crime de conspiração contra o Estado, admitiu que conheceu o líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, acusada pelas autoridades de liderar ataques armados que já provocaram a morte de, pelo menos, 24 pessoas no centro de Moçambique desde agosto de 2019.

Bauase e Nhongo terão estado juntos em julho de 2019, na reunião em que o grupo dissidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, principal partido da oposição) definiu a sua estrutura hierárquica, no interior das matas da Gorongosa, centro de Moçambique.