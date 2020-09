O anúncio foi feito hoje, em Luanda, pelo encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica em Angola e São Tomé, Mikel Tutalo, observando que o núncio tem a missão de representar o papa junto das igrejas particulares e também junto aos Estados e autoridades públicas.

"As funções principais do núncio apostólico, como representante da Santa Sé e chefe da missão diplomática da nunciatura apostólica, também conhecida como embaixada do Vaticano, é tornar cada vez mais firmes e eficazes os vínculos de unidade existente entre a Sé Apostólica e as igrejas particulares", disse Mikel Tutalo.