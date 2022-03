A nota cita Ahmed Kattan, enviado especial do rei saudita, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, que foi recebido na terça-feira pelo Presidente da República angolano, João Lourenço.

Segundo Ahmed Kattan, os dois países procuram as melhores vias de interação para o reforço das relações de cooperação.

"Neste encontro, aproveitámos a ocasião para discutir o reforço das relações entre os dois países e as vias em que, cada vez mais, podemos interagir. E também informei o senhor Presidente da República que a Arábia Saudita tomou recentemente a decisão da abertura da sua embaixada aqui em Angola", frisou.

O chefe da diplomacia angolana, Téte António, que esteve presente na audiência, considerou a abertura da embaixada um gesto de reciprocidade, depois de Angola já o ter feito na Arábia Saudita.

O ministro acrescentou que o anúncio da abertura em breve de uma embaixada "demonstra também a vontade da Arábia Saudita em continuar a reforçar as relações com o continente africano", de acordo com o comunicado.

Angola e a Arábia Saudita fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Ainda segundo a nota do Governo angolano, Téte António manifestou publicamente o apoio de Angola à candidatura da Arábia Saudita para a realização da EXPO 2030.

"A Arábia Saudita é candidata a acolher a EXPO 2030 e a República de Angola gostaria de manifestar o seu apoio a esta candidatura", declarou o ministro angolano.

