Na iniciativa -- que não tem força de lei -- o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) pedia ao Governo liderado pelo socialista António Costa que fosse "dada continuidade à realização destas reuniões, reajustando o atual modelo às condições e necessidades de cada momento".

Este projeto de resolução foi 'chumbado' com os votos contra do PS, a abstenção de PSD e CDS-PP e apesar de ter contado com votos favoráveis de PAN, Chega, Iniciativa Liberal, PEV, PCP, BE e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacina Katar Moreira.