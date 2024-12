Apresentações de musical de Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco no Porto em 2025 canceladas

As apresentações do musical "A madrugada que eu esperava", de Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco, no Coliseu do Porto, em 2025, foram canceladas, depois de já terem sido reagendadas para esse ano na sequência de um acidente com um ator.