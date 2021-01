A apreensão do caranguejo resultou do trabalho desenvolvido durante uma campanha de fiscalização nos locais de captura, realizada durante o período de veda, disse o chefe do departamento provincial do Mar, Águas Interiores e Pescas, em Sofala, Carlos Sendela, citado hoje pelo diário Notícias.

A interdição, aplicada em todo o país, iniciou-se em 15 de outubro e terminou em 31 de dezembro, visando dar tempo ao processo de reprodução e crescimento da espécie.

Durante a fiscalização, avançou o responsável, foram detidas duas pessoas envolvidas na captura ilegal do caranguejo que, entretanto, já foram libertadas mediante pagamento de multas.

Carlos Sendela avançou ainda que foram apreendidas também duas embarcações que se destinavam ao carregamento ilegal do caranguejo, uma das quais foi devolvida ao proprietário mediante pagamento de uma multa de 200 mil meticais (dois mil euros) e a outra, por não ter sido reclamada pelo proprietário, vai ser revertida a favor do Estado.

Dados estatísticos indicam que Moçambique movimenta anualmente entre 70 e 100 milhões de euros anuais no setor da pesca.

Grande parte do pescado moçambicano tem como destino os mercados da União Europeia, especialmente Portugal e Espanha.

