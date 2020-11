Em comunicado, a GNR adianta que foram apreendidos 115 fardos de haxixe com 3.785 quilos e uma embarcação de alta velocidade, detetada perto da foz do rio Guadiana com um "comportamento suspeito", intercetada depois junto à Foz de Odeleite.

Os militares da GNR não conseguiram intercetar os suspeitos, que "encetaram fuga para território espanhol, tendo sido informadas as autoridades policiais espanholas", lê-se ainda na nota.

Segundo a GNR, a embarcação foi detetada com a ajuda do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), no âmbito de uma ação de vigilância e patrulhamento da costa.

Os factos foram remetidos à Polícia Judiciária (PJ).

MAD // MCL

Lusa/Fim