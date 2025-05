Em comunicado para assinalar o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, que se comemora no domingo, o Instituto de Apoio à Criança (IAC), revelou que o número de casos reportados ao serviço SOS Criança Desaparecida aumentou 50% em 2024, face aos 41 apelos registados em igual período de 2023.

Entre as principais causas, destacam-se as fugas de casa (35%), fugas de instituições (17%) e os raptos parentais (13%).

Desde 2021, o IAC integra o sistema Amber Alert Europe, reforçando a capacidade de resposta em articulação com forças de segurança nacionais e organismos de cooperação internacionais.

O IAC deu seguimento a 30 dos casos reportados este ano, encaminhando-os para entidades como a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Polícia Judiciária (PJ) e a Missing Children Europe, como forma de garante de respostas céleres na proteção de crianças e jovens.

O Instituto anunciou ainda que irá reforçar a prevenção primária nos próximos anos, investindo na literacia em segurança pessoal e digital, e na capacitação de crianças, jovens, educadores e famílias, face aos riscos associados à mobilidade e ao uso de tecnologias.

"Enquanto houver uma criança desaparecida, haverá um motivo para agir. O nosso compromisso é com cada criança, cada família e com a construção de uma sociedade mais atenta e protetora", afirmou o presidente do IAC, Manuel Coutinho.

