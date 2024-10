O músico apresenta-se a 14 de fevereiro naquela sala no Porto e no dia 21 em Lisboa, sendo as primeiras datas do calendário de concertos de 2025, nas quais revisitará a carreira.

António Zambujo editou há um ano o álbum "Cidade", escrito e composto por Miguel Araújo, um músico com o qual mantém um processo criativo "mais ou menos permanente", como contou à Lusa na altura em que o álbum saiu.

Já este ano, Zambujo editou o álbum "Prenda Minha" em conjunto com o violonista e compositor brasileiro Yamandu Costa; um projeto no qual gravaram composições originais e reinterpretações de temas de nomes como Chico Buarque, José Carlos Ary dos Santos, Ramón Ayala e António Carlos Jobim.

Nesta parceria musical, António Zambujo e Yamandu Costa atuam este mês em Espanha: Na quarta-feira em Málaga e no dia 22 em Barcelona.

Em novembro, António Zambujo andará, em nome próprio, pela América Central e do Sul, com passagem pelo México, Colômbia, Peru, Chile e Brasil, onde atuará em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

