Em comunicado, a organização do Theatro Circo revela hoje que, nos dias 09 e 10 de setembro, "há dose dupla de teatro com o universo retro futurista". em Braga, com a peça "Hamster Clown", encenada por Ricardo Neves-Neves e interpretada pelo 'performer' e 'clown' Rui Paixão.

No dia 23 de setembro, há a "estreia absoluta" do espetáculo "Arca Ostinata", uma criação do músico e cinéfilo Nuno Laisné, que conta, em palco, com o instrumentalista de tiorba Daniel Zapico.

No mês de setembro, o Theatro Circo acolhe ainda as instalações "ROOT", de Anne-Sophie Emard, e "#ISSONÃOÉPIXAÇÃO", de Vítor Grilo, que podem ser vistas de 02 a 04, no salão nobre.

O primeiro momento do novo programa de residências artísticas do Theatro Circo, intitulado "Casa de Partida", decorre a 04 de outubro, com o pianista Luís Magalhães.

Já no dia 07 de outubro, sobe ao palco a 'performance' de dança contemporânea "Je T'Aime", de João Costa Espinho e Maria João Espinho, enquadrada na Segunda Casa - Palcos Instáveis.

Nos dias 14 e 15 de outubro, o músico António Zambujo apresenta o mais recente projeto, "Voz e Violão".

O brasileiro Tim Bernardes apresenta-se no dia 21 de outubro, no Theatro Circo, para "desvendar" o seu segundo disco de originais, "Mil Coisas Invisíveis".

A edição deste ano dos Encontros da Imagem, que ocupará o salão nobre do Theatro Circo, estará patente, com a exposição de fotografia "Berlin", de Diane Meyer, de 16 de setembro a 22 outubro.

Nos dias 30 de setembro e 01 de outubro, terá lugar em Braga o Festival Para Gente Sentada, cujo cartaz ainda não foi anunciado.

Por sua vez, o Festival Semibreve ocorre entre os dias 28 e 30 de outubro, com uma programação já anunciada, que conta com o compositor alemão Alva Noto e o regresso do programa de 'clubbing', após dois anos de pausa, devido à pandemia da covid-19.

Drumming GP, com Burnt Friedman, Félicia Atkinson, com Violeta Azevedo, Malcolm Pardon, Jan Jelinek e KMRU são outros nomes esperados para a 12.ª edição do Semibreve.

SPYC // MAG

Lusa/Fim