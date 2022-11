"Portugal tinha muitas saudades do Brasil, há muito tempo que não estávamos juntos. E eu, pessoalmente, tinha muitas saudades do presidente Lula", declarou António Costa na declaração inicial após um encontro com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bento, Lisboa.

"Há que recuperar o tempo que perdemos, o tempo em que estivemos afastados e temos muito a fazer em conjunto", acrescentou o chefe do executivo português.

