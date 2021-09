Rosário chegou pela manhã ao recinto da Cadeia de Máxima Segurança da Machava, vulgo BO, onde decorre o julgamento em tendas adaptadas à dimensão do processo, mas ainda não se sabe a partir de que momento será interrogado.

Hoje ao final da manhã decorre ainda a audição do antigo diretor-geral dos serviços secretos de Moçambique Gregório Leão, que na última sessão, na terça-feira, se sentiu indisposto, levando à suspensão dos trabalhos.

Logo na altura, o juiz pediu que António Carlos do Rosário comparecesse nesta quinta-feira, tendo reafirmado já durante a sessão de hoje a intenção de começar a ouvi-lo.

António Carlos do Rosário foi presidente das empresas estatais Proindicus, Ematum e MAM por inerência da sua função de diretor de Inteligência Económica do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE).

As firmas eram participadas pelo SISE e o Ministério Público moçambicano considera que as mesmas foram criadas para serem usadas como veículo para a mobilização de dívidas ocultas que alimentaram um gigantesco esquema de corrupção, através do pagamento de subornos a figuras do Estado moçambicano e banqueiros internacionais.

O antigo diretor da Inteligência Económica do SISE será o último dos 19 arguidos do processo principal das dívidas ocultas a ser interrogado no julgamento em curso.

A justiça moçambicana acusa os 19 arguidos do processo principal das dívidas ocultas de se terem associado em "quadrilha" e delapidado o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares (2,28 mil milhões de euros) - valor apontado pela procuradoria e superior aos 2,2 milhões de dólares até agora conhecidos no caso - angariados junto de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo Governo.

As dívidas foram contraídas entre 2013 e 2014 junto das filiais britânicas dos bancos de investimentos Credit Suisse e VTB pelas empresas estatais moçambicanas Proindicus, Ematum e MAM.

Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado pelo Presidente da República à época, Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.

PMA // JH

Lusa/Fim