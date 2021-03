Fonte da assessoria de José Maria Neves confirmou hoje à Lusa que a apresentação da candidatura, pelo próprio, será feita apenas aos jornalistas, em conferência de imprensa a realizar num hotel da capital cabo-verdiana, terminando desta forma com um período de três anos de reflexão, anunciada publicamente, do também antigo presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição).

Em agosto de 2019, em entrevista à Lusa, José Maria Neves já tinha assumido que era uma "possibilidade muito forte" ser candidato a Presidente da República nas eleições deste ano.

"Eu diria que hoje a possibilidade é muito mais forte de ser candidato a Presidente da República. É uma possibilidade forte, estou a trabalhar para transformar essa possibilidade em certeza e hoje essa possibilidade é muito mais forte do que era antes", afirmou José Maria Neves, admitindo, ainda assim, que ainda estava em processo de "reflexão".

O ex-primeiro-ministro (2001-2016) recordou que uma candidatura presidencial em Cabo Verde, "hoje mais do que nunca, é muito exigente", face aos "desafios atuais", nacionais e internacionais, mas também admitiu que os cabo-verdianos precisam de "um líder da Nação".

"Uma candidatura presidencial tem de ser suprapartidária, então vai exigir um trabalho mais alargado, mais amplo. Mas estou nesta fase a trabalhar para transformar essa possibilidade numa certeza", reforçou José Maria Neves, que completa 61 anos este mês, atualmente professor universitário.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo mandato como Presidente da República.

Pela frente, na corrida eleitoral, terá outro ex-primeiro-ministro, Carlos Veiga, (1991 a 2000), e ex-presidente do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), que já apresentou a candidatura presidencial.

Questionado pela Lusa na mesma entrevista em 2019, José Maria Neves assumiu que para esta candidatura será "essencial" ter o apoio do PAICV, mas também de outros partidos.

"Acho que tendo sido dirigente do PAICV, tendo sido também por quase 40 anos militante do PAICV, acho que seria quase que natural esse apoio, mas isso vai depender dos órgãos do partido. Mas eu gostaria que, se me candidatasse, que essa candidatura fosse suprapartidária", insistiu.

