Segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Angola, a proposta do país lusófono, apresentada na IX sessão extraordinária do Conselho de Ministros, realizada entre quarta e quinta-feira, foi aprovada por todos os Estados-membros, devendo ser submetida à análise dos chefes de Estado e de Governo da organização regional.

No encontro, realizado por videoconferência, os participantes discutiram e aprovaram, entre outras questões, as modalidades de eleição dos membros da Comissão da CEEAC, a situação política e de segurança na República Centro-Africana, com base num relatório do secretário-geral da organização, elaborado pelo Mecanismo de Alerta da África Central (MARAC).