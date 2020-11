O projeto do "Relatório sobre a Implementação das Recomendações da UNESCO para o Sítio de Mbanza Congo: Vestígios da Antiga Capital do Reino no Congo" foi hoje analisado pela Comissão Nacional Multissetorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial, orientada pelo vice-Presidente da República, Bornito de Sousa.

O documento, a ser remetido ao Presidente angolano, João Lourenço, foi elaborado com base no Anexo 13 do Comité do Património Mundial, que determina a apresentação por Angola, enquanto Estado-parte, do relatório sobre a implementação das recomendações do Comité do Património Mundial ao Centro do Património Mundial, até 01 de dezembro deste ano.