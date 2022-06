O anúncio foi feito depois de o Presidente angolano, João Lourenço, ter reunido hoje com o Conselho da República, a quem propôs convocar as eleições gerais para 24 de agosto.

"Nos termos da Constituição da República de Angola e da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, após parecer favorável da Comissão Nacional Eleitoral relativa à existência de condições para que as eleições gerais de 2022 se realizem no período constitucionalmente definido, e ouvido o Conselho da República, em obediência ao procedimento legalmente definido, o Presidente da República convoca as eleições gerais para a eleição do Presidente da República e dos Deputados à Assembleia Nacional e fixa a data de 24 de Agosto de 2022 para a sua realização", lê-se na nota de imprensa divulgada pela Casa Civil do Presidente da Republica.

Será a quinta vez que Angola realiza eleições desde 1992 e João Lourenço, eleito a 23 de agosto de 2017, candidata-se a um segundo mandato.

RCR // JH

Lusa/fim