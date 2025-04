De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, desde o início do ano foram reportados 10.084 casos de cólera, dos quais 4.494 na província de Luanda, o epicentro do surto.

Além de Luanda estão afetadas as províncias do Bengo, Icolo e Bengo, Cuanza Norte, Benguela, Malanje, Cabinda, Namibe, Huambo, Zaire, Cuanza Sul, Uíje, Huíla, Cubango, Bié, Cunene e Lunda Sul, estando livres do surto quatro províncias.

Desde janeiro foram registadas 386 mortes, maioritariamente em Luanda e Bengo, com 164 e 105 respetivamente.

Nas últimas 24 horas, foram registados três óbitos, em Luanda, Cuanza Norte e Icolo e Bengo, tendo 102 pessoas recebido alta, enquanto 406 outras encontram-se internadas.

NME // JMC

Lusa/Fim