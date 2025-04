De acordo com os dados das autoridades angolanas, sobre o surto de cólera que o país enfrenta há três meses, até domingo, nove das 17 províncias afetadas registaram novas infeções, com o maior número de casos notificados em Benguela (66), seguida do Bengo (28), Cuanza Norte (23), Luanda (21), Malanje (17), Icolo e Bengo (12), Huíla (cinco), Huambo (duas) e Cabinda (uma).

No que se refere aos óbitos, no período em análise, a província de Benguela, à semelhança dos casos, também teve o maior número de mortes, com quatro dos oito óbitos reportados.

Nas últimas 24 horas, 122 pessoas receberam alta e continuam internadas 1.225 outras com cólera.

O surto de cólera foi declarado pelo Ministério da Saúde de Angola em 07 de janeiro deste ano.

