Nas últimas 24 horas, foram notificados mais 49 casos de cólera, sendo 34 no município do Cacuaco, epicentro da doença que está já identificada em três províncias: Luanda, Bengo e Icolo e Bengo.

Dos casos registados, 15 foram confirmados laboratorialmente, tendo ocorrido um óbito.

Desde o início de 2025, registam-se em Angola um total de 332 casos, com idades entre os dois e os 73 anos, dos quais 158 (48%) são do sexo masculino e 174 (52%) do sexo feminino.

Angola totaliza 20 óbitos, dos quais 17 no município do Cacuaco e dois em Viana na província de Luanda e um no município do Dande na província do Bengo.

O surto de cólera foi declarado com a confirmação do primeiro caso no dia 07 de janeiro de 2025, no município de Cacuaco, província de Luanda, que está situado numa área suburbana com uma população estimada em 1,2 milhões de habitantes.

As autoridades apelam à população para o cumprimento escrupuloso das medidas de prevenção, como a lavagem regular das mãos, ferver a água durante 20 minutos ou adicionar cinco gotas de lixívia em cada litro de água, lavar bem as frutas e legumes com água fervida ou tratada, entre outras.

A ministra da Saúde anunciou na segunda-feira a instalação de postos de reidratação e centros de tratamento da cólera nos bairros mais atingidos pela doença, apelando às famílias que procurem tratamento desde os primeiros sintomas.

