De acordo com uma nota do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Angola interrompeu em 2020 a receção de navios turísticos devido à pandemia da covid-19, mas a partir de quarta-feira o país voltará "a ter este importante segmento do turismo".

Na quarta-feira, irá escalar no Porto de Luanda o Navio de Cruzeiro MS ZAANDAM, que iniciou a sua viagem no dia 10 de outubro nos Estados Unidos da América, com cerca de 1.100 passageiros a bordo.

O referido navio partiu, no dia 23 deste mês, da Cidade do Cabo, África do Sul, em direção a Luanda, passando pela Namíbia, nos portos de Luderitz e Walvis Bay, antes de chegar à capital angolana.

Na nota sublinha-se que, em Luanda, cerca de 600 turistas vão realizar vários roteiros turísticos, organizados pelas empresas operadoras turísticas locais, para visitar os principais locais de referência da cidade, entre os quais o Palácio de Ferro, Museu de Antropologia, Museu das Forças Armadas, Mausoléu Dr. Agostinho Neto, Museu da Moeda, Mercado de Artesanato, Miradouro da Lua, entre outros.

Até abril estão já previstos mais seis navios, que escalarão Luanda no dia 14 de dezembro, dias 10, 11 e 21 de março e 20 de abril.

Na rota Namibe/Lobito/Luanda está prevista a passagem do navio SH Veja entre os dias 31 de março e 02 de abril de 2023, devendo deixar Angola no dia 03 de abril a partir da capital angolana.

