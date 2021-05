De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, foram registados 264 casos em Luanda, 37 na Huíla, 14 no Huambo, 11 em Cabinda, três em Benguela, dois no Bié, dois no Cunene, um no Bengo e um em Malanje, entre 1 e 81 anos, sendo 194 de sexo masculino e 141 do feminino.

Nas últimas 24 horas, foram notificadas mais duas mortes, de angolanos com 83 e 85 anos, nas províncias de Huambo e Huíla, e recuperaram da doença 21 pessoas.

Angola totaliza desde o início da pandemia 30.030 casos e teve uma média de 253 casos diários nos últimos sete dias, tendo sido registado um aumento de 30% de doentes internados.

Até agora a doença causou no país 651 óbitos, tendo sido recuperadas da doença 25.650 pessoas. Há 3.729 casos ativos, dos quais 22 em estado crítico e 41 graves.

Foram processadas 2481 amostras, tendo sido analisados 535.746 testes até a data.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 841.379 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/Fim