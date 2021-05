Dos novos casos, 186 foram registados em Luanda, 12 no Huambo, nove no Cunene, seis em Cabinda, quatro na Huíla, três no Bié, dois no Cuanza Norte e um em Malanje, com idades entre 3 e 81 anos, dos quais 135 do sexo masculino e 108 do feminino.

Neste período, foram notificados oito óbitos, de cidadãos angolanos, cinco homens e três mulheres, entre os 33 e 89 anos, e foram recuperadas da doença 25 pessoas, dos 6 aos 73 anos.

Os laboratórios processaram 2.403 testes RT-PCR num total acumulado de 551.608 amostras.

O quadro atualizado da pandemia em Angola aponta para 31.661 casos, 704 óbitos, 26.483 recuperações e 4.474 casos ativos (dos quais 17 em estado crítico e 38 graves), estando internados 255 doentes e 43 pessoas em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.419.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

