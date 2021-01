As infeções foram diagnosticadas em Luanda (36), Huambo (23), Zaire (7), Benguela (5), Bié (5), Cabinda (3), Moxico (2), Lunda Sul (1) e Uíje (1), segundo o último boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública.

As idades dos novos casos variam entre 6 meses e 73 anos, sendo 45 do sexo masculino e 39 do sexo feminino.

Duas pessoas morreram em Luanda e outras duas no Huambo, enquanto outras 255, com idades entre 1 e 78 anos recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 2.850 amostras por RT-PCR, num total de 344.309 testes analisados até à data, com uma taxa de positividade de 5,6%

Angola contabiliza desde o início da pandemia 19.177 casos, e 448 mortos, e 1.553 doentes estão em tratamento e 17.176 foram considerados recuperados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

