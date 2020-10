O balanço epidemiológico começou hoje em Luanda com observação de um minuto de silêncio em memoria de Luther Rescova, governador da província do Uíje e figura destacada do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola, no poder), que morreu na sexta-feira aos 40 anos.

Um "jovem promissor que cumpriu as várias missões que lhe foram atribuídas com zelo e distinta dedicação e que deixa um legado indelével nos anais da nossa pátria mãe", disse Franco Mufinda, antes de apresentar os dados.