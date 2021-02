Em comunicado, Franco Mufinda especificou que dos 59 novos casos, 32 foram registados em Luanda, nove no Huambo, oito em Benguela, cinco no Zaire, dois na Huíla, um no Cunene, um na Lunda Sul e um no Uíge.

Deste total, 26 são do sexo masculino e 33 do sexo feminino, com "idades compreendidas entre os 10 e os 83 anos".

Dos três óbitos, dois foram registados na província de Luanda e um na do Huambo, deu conta a nota, acrescentando que eram pessoas com idades compreendidas entre os 63 e os 78 anos.

Por outro lado, 46 pessoas recuperaram da doença, o que eleva para 18.381 o número de recuperados.

Angola registou desde o início da pandemia no país 19.996 casos de infeção pela doença e 473 óbitos.

Neste momento, o país tem 1.142 casos ativos e destes três pacientes estão em estado crítico e nove em estado grave.

O país, de acordo com a mesma nota, tem, neste momento, 180 doentes internados com a doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.269.346 mortos resultantes de mais de 104,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

