Segundo os dados divulgados, os casos positivos foram reportados, no período em referência, nas províncias da Huíla (67), Luanda (60), Lunda Sul (19) Moxico (16), Zaire (15), Cunene (10), Huambo (10), Bié (seis), Cuanza Sul (seis), Namibe, (quatro), Benguela (dois), Lunda Norte (dois), Cabinda, Malanje e Uíje (um cada), entre os 9 meses e 78 anos, sendo 112 do sexo masculino e 108 do feminino.

Franco Mufinda informou que morreram cinco homens e cinco mulheres, entre 21 e 70 anos, tendo-se verificado três óbitos na Huíla, dois na Lunda Norte, um no Bié e o mesmo número nas províncias do Cunene, Huambo, Lunda sul e Moxico.

No mesmo período, foram consideradas recuperadas da doença 165 pessoas, entre 1 e 88 anos, sendo 60 na Lunda Norte, 35 no Cunene, 24 no Cuando Cubango, 12 no Moxico, 12 em Benguela, 11 no Huambo, sete na Huíla, duas no Bié e igual número em Luanda.

"Passamos a ter o total de 43.489 casos positivos, 1.042 óbitos, 40.012 recuperados e 2.435 ativos, dos quais nove [em estado] críticos, 12 graves, 60 moderados, 31 leves e 2.314 assintomáticos", disse o secretário de Estado para a Saúde Pública, estando em internamento 121 pessoas, em quarentena institucional 149 e sob vigilância epidemiológica 757 contactos.

Nas últimas 24 horas, no que se refere aos testes, foram processadas 3.284 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 828.002 amostras processadas até à data, com uma taxa acumulativa de positividade de 5.3%.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

