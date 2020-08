De acordo com Franco Mufinda, no balanço da pandemia de covid-19 em Angola, o país totaliza agora 2.068 casos, 94 óbitos, 804 dados como recuperados e 1.170 ativos, que espelha uma desaceleração dos casos ativos.

Dos novos casos, sete foram registados no município do Soyo, província do Zaire, seis na província de Cabinda, um em Caxito, província do Bengo, e os restantes em Luanda, capital do país.

O grupo de infetados é composto por 17 homens e sete mulheres, com idades entre os 12 e 57 anos.

O governante angolano informou que entre os casos ativos, quatro pessoas encontram-se em estado crítico, sob ventilação mecânica invasiva, 14 em estado grave, 31 moderados, 29 leves e 1.092 assintomáticos.

Relativamente aos testes laboratoriais, foram processadas 632 amostras, das quais 24 foram positivas e o acumulado aponta para 52.239 amostras processadas, sendo 2.068 positivas.

O processo de testagem aos agentes da Polícia Nacional, iniciado quinta-feira, prossegue, tendo sido já testados 4.200 pessoas, faltando 5.800 para somar o total de 10.000.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 793.847 mortos e infetou mais de 22,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 26.968 mortos confirmados em mais de 1,1 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

NME // LFS

Lusa/Fim