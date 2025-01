Entre 9 e 10 de janeiro Angola registou 24 novos casos, dos quais 20 no município de Cacuaco, (Luanda), onde se concentram a maior parte dos casos, três no município do Dande (Bengo) e um no município de Catete (Icolo e Bengo).

No total, foram registados 119 casos de cólera, sendo 56 de pacientes do sexo masculino e 63 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os dois e os 70 anos.

Foram notificadas 12 mortes, das quais 11 no município de Cacuaco, província de Luanda, e uma no município de Catete, província do Icolo e Bengo.

Estão em processamento no laboratório nacional de referência do Instituto Nacional de Investigação em Saúde, 12 amostras de casos suspeitos, sendo 10 do Cacuaco e 2 do Bengo.

O Minsa declarou o surto de cólera quando foi confirmado o primeiro caso, a 7 de janeiro, e ativou o Plano Nacional de Resposta contra a Cólera.

