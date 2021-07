Dos novos casos, 46 foram notificados em Luanda, 18 na Lunda Norte, 15 no Huambo, 12 no Cunene, seis no Moxico, seis na Huíla, cinco em Malanje, quatro em Cabinda, três na Lunda Sul e um em Benguela, entre 4 meses e 77 anos, sendo 77 do sexo masculino e 49 do feminino.

No mesmo período, houve cinco óbitos, de quatro homens e uma mulher, entre 44 e 94 anos, e 28 pessoas recuperaram da doença, entre 9 meses e 73 anos.

Os laboratórios processaram 2.968 amostras por RT PCR, num total de 670.354 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 5,9%.

Hoje, os centros angolanos aplicaram 7.132 doses de vacinas contra a covid-19, contabilizando 1.565.612 doses administradas desde 02 de março.

Angola soma 39.491 casos desde o início da pandemia, dos quais 925 óbitos, 34.047 recuperados da doença, 4.519 ativos (incluindo 11 em estado crítico e 21 graves), encontrando-se ainda 87 doentes internados e 185 pessoas em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

