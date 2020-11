Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, os casos estão divididos por Luanda (229), Namibe (36), Benguela (34), Cabinda (27), Huíla (12), Uíje (08), Cunene (02) e Zaire (01), sendo 238 do sexo masculino e 111 do sexo feminino, com idades entre 1 e 81 anos.

As mortes foram registadas nas províncias de Luanda e Cabinda, um homem e uma mulher de 76 e 78 anos, respetivamente.