Franco Mufinda adiantou que foram diagnosticados 20 casos em Luanda, três no Cunene, dois no Moxico, um no Huambo e igual número na província do Zaire, com idades entre 9 e 78 anos, dos quais 17 do sexo masculino e dez do sexo feminino.

Nas últimas 24 horas, foram registadas cinco mortes, duas no Moxico, duas no Namibe e uma na Lunda Sul, três do sexo masculino e dois do sexo feminino com 39, 46, 51, 52 e 56 anos de idade, dos quais quatro de nacionalidade angolana e um cidadão da Mauritânia