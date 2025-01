Os protocolos, assinados hoje no Palácio Presidencial em Luanda, no âmbito da visita de Estado que o Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, efetua em Angola, enquadram-se no reforço da cooperação bilateral entre Luanda e Malabo.

Os documentos, que incluem igualmente um comunicado conjunto no quadro desta visita, foram rubricados na presença dos dois chefes de Estado.

O Presidente equato-guineense iniciou hoje uma visita de Estado de 48 horas a Angola e foi recebido com honras militares no Palácio Presidencial da Cidade Alta, na capital angolana.

A relação bilateral entre Angola e a Guiné Equatorial é marcada por laços históricos, culturais e económicos, além de interesses comuns no contexto africano internacional, segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Angola.

Ambos os países, que pertencem à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, haviam formalizados até 2019 dez acordos de cooperação em áreas estratégicas, como defesa, educação e formação, comércio e isenção de vistos.

DAS/RCR // JMC

Lusa/Fim