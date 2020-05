Os doentes diagnosticados nas últimas 24 horas são familiares diretos do caso número 26, um homem que regressou de Lisboa no dia 18 de março: uma mulher de 38 anos e duas crianças de sexo masculino, um de 11 e outro de 8 anos, todos de nacionalidade angolana.

Franco Mufinda realçou que no caso número 26 "houve incumprimento da quarentena domiciliar com perda de contacto do mesmo", que só voltou a estar sob vigilância das autoridades sanitárias porque a entidade empregadora exigiu a testagem.

Os seus familiares e contactos diretos encontram-se em quarentena institucional.

Nas últimas 24 horas houve ainda a registar a recuperação de mais quatro doentes, do total de 30 casos diagnosticados.

Foram feitas até ao momento colheitas de 2700 amostras, mantendo-se 916 pessoas em quarentena institucional.

O responsável da Saúde Pública, avisou ainda para as pessoas provenientes de voos de Portugal entre os dias 17 e 21 de março que ainda não foram testadas, sob pena de quem não realizar a colheita de amostras ser sujeito a "medidas draconianas".

