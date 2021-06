O boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, relativo às últimas 24 horas, refere que os casos foram registados em Luanda (91), do Huambo (15), da Huíla (6), do Cuanza Norte (6), Namibe (4), Malanje (2), Bié (2) e Cuando Cubango (2), com idades entre 01 e 81 anos, sendo 67 do sexo masculino e 61 feminino.

No período em referência foram reportados três óbitos, dos quais dois do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades entre 31 meses e 59 anos, nas províncias do Huambo (2) e Luanda (1).

Os recuperados são pacientes com idades entre 01 mês e 75 anos, maioritariamente em Luanda (282), seguindo-se Huíla (21), Huambo (8), Bengo (3), Malanje (2), Benguela (2) e Bié (1).

Com estes dados, Angola passa a ter um total de 38.002 casos positivos, 878 óbitos, 32.322 recuperados e 4.802 ativos, dos quais 16 em estado crítico, 24 graves, 40 moderados, 30 leves e 4.692 assintomáticos, estando internados 110 pessoas, 74 outras em quarentena institucional e sob vigilância epidemiológica 2.323 contactos.

Os laboratórios processaram 1.317 amostras por RT-PCR, sendo o cumulativo de 632.927 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 6%.

Nos pontos de entrada e saída de Luanda foram testadas na base do teste do antigénio 327 pessoas, nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.884.538 vítimas mortais em todo o mundo, resultantes de mais de 179 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

NME // JH

Lusa/Fim