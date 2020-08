Entre os 81 infetados identificados nas últimas 24 horas, seis são de Cabinda, um do Bengo e um do Uíje, e os restantes 73 de Luanda.

Têm idades entre 4 e 93 anos, sendo 60 de sexo masculino e 21 feminino.

Os três casos que resultaram em morte são de nacionalidade angolana. Trata-se de dois homens, com 59 e 53 anos, com comorbilidades associadas, que se encontravam internados no Hospital Militar, e uma mulher de 31 anos, na Clínica Sagrada Esperança

Com os 81 casos, Angola acumula agora 1280 infeções, dos quais 58 óbitos, 476 recuperados, incluindo 15 nas últimas 24 horas, e 746 ativos, dos quais 20 em estado grave e quatro doentes críticos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 689 mil mortos e infetou mais de 18,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 20.288 mortos confirmados em mais de 957 mil infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de casos e de mortos (4.821 infetados e 83 óbitos), seguindo-se Cabo Verde (2.583 casos e 25 mortos), Guiné-Bissau (1.981 casos e 26 mortos), Moçambique (1.973 casos e 14 mortos), Angola (1.280 infetados e 59 mortos) e São Tomé e Príncipe (871 casos e 15 mortos).

