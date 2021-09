Dos novos casos, 190 do sexo masculino e 118 do sexo feminino, entre 1 e 88 anos, 192 são da província de Luanda, 53 de Cabinda, 21 do Huambo, 16 do Namibe, seis em Malanje, seis em Uíge, seis no Zaire, quatro no Bié, três no Moxico, um no Bengo e um no Cuanza Norte.

Registaram-se, nas últimas 24 horas, sete óbitos, quatro do sexo masculino e três do feminino, entre 2 e 101 anos, e 579 recuperações da doença.

Angola contabiliza desde o início da pandemia 51.047 casos confirmados de covid-19, dos quais 1.358 óbitos, 4.276 ativos e 45.423 recuperados da doença.

Foram processadas 2.469 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 948.984 testes.

O continente africano registou nas últimas 24 horas mais 417 mortes associadas à covid-19 e 12.463 novos casos de infeção pela doença, segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Segundo o CDC, com estes novos números, o total de casos em África subiu para 8.052.110, enquanto o de vítimas mortais ascende agora a 204.025 e o de recuperados passa para 7.349.642, mais 20.986 que no dia anterior.

A pandemia do novo coronavírus já fez pelo menos 4.636.530 mortos, entre mais de 225,18 milhões de infeções no mundo desde que o SARS-CoV-2 foi identificado, em dezembro de 2019, na China, segundo o balanço diário da agência France-Presse.

MBA // LFS

Lusa/fim