Trata-se de quatro cidadãos guineenses e três angolanos, indicou o governante, durante o balanço epidemiológico diário sobre a pandemia.

"Começamos a ter um cenário complicado. Ainda são casos de transmissão local, mas vamos trabalhar cada vez mais, estamos a realizar estudos aleatórios em todas as províncias para ter uma imagem do que está a acontecer com a nossa população", afirmou Franco Mufinda.

O secretário de Estado reforçou a recomendação de que "convém ficar em casa", porque "começa a ficar cada vez mais complicado", e pediu à população para que cumpra as medidas de prevenção, incluindo o uso de máscaras e a lavagem das mãos.

Quatro dos novos casos são contactos diretos do caso n.º 31, um cidadão de 36 anos, comerciante, residente no bairro Hoji Ya Henda, que chegou a Luanda em 17 de março de 2020.

Os restantes três são contactos do caso n.º 26, proveniente de Portugal em 18 de março, e conta com um total de 11 resultados positivos acumulados num total de 32 contactos.

Os dois casos mais antigos encontram-se em quarentena institucional desde o diagnóstico e serão encaminhados para um centro de tratamento nas próximas horas, adiantou Mufinda.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.114 pessoas das 27.268 confirmadas como infetadas, e há 2.422 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

