Dos novos casos, 188 do sexo masculino e 172 do sexo feminino, com idades entre os 6 meses e os 80 anos, 190 são da província de Luanda, 99 de Benguela, 17 da Huíla, 16 de Cabinda, 15 do Huambo, 15 do Namibe e um da Lunda Norte.

No mesmo período foram reportados dois óbitos, de mulheres de 22 e 69 anos, e 94 recuperações da doença.

Angola contabiliza desde o início da pandemia 51.407 casos confirmados de covid-19, dos quais resultaram 1.360 óbitos e 45.507 casos de recuperação da doença. O país reporta 4.540 casos ativos, dos quais 26 em estado crítico e 53 em estado grave.

Foram processadas 3.444 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 952.428 testes.

O continente africano registou nas últimas 24 horas mais 635 mortes associadas à covid-19 e 29.875 novos casos de infeção pela doença, segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Segundo o África CDC, com estes novos números, o total de casos em África subiu para 8.081.985, enquanto o de vítimas mortais ascende agora a 204.660 e o de recuperados da doença passa para 7.385.885, mais 36.243 que no dia anterior.

A covid-19 provocou, pelo menos, 4.646.416 mortes em todo o mundo, entre mais de 225,72 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

APL // LFS

Lusa/Fim