Dos novos casos, 222 são do sexo masculino e 198 do sexo feminino, com idades entre 1 mês e 93 anos, 327 são da província de Luanda, 16 são do Huambo, 15 de Benguela, 13 do Uíge, 11 do Bié, nove de Namíbe e seis da Huíla.

Dos 11 óbitos registados nas últimas 24 horas, cinco eram do sexo masculino e seis do feminino, entre os 7 e 79 anos.

Angola contabiliza desde o início da pandemia 51.827 casos confirmados de covid-19, dos quais resultaram 1.371 óbitos e 45.918 recuperaram da doença. O país reporta 4.538 casos ativos, dos quais 34 em estado crítico e 43 em estado grave.

Também nas últimas 24 horas foram processadas 3.260 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 955.688 testes.

O continente africano registou nas últimas 24 horas mais 161 mortes associadas à covid-19 e 14.519 novos casos de infeção pela doença, segundo dados do África CDC.

O total de casos em África subiu assim para 8.096.504, enquanto o de vítimas mortais ascende agora a 204.821 e o de recuperados da doença passa para 7.409.626, mais 23.741 que no dia anterior.

A covid-19 provocou pelo menos 4.656.833 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,31 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

ATR // LFS

Lusa/Fim