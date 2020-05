Segundo o governante, trata-se de duas cidadãs angolanas, uma de 10 anos, residente no bairro do Futungo de Belas, sob cerca sanitária, e outra de 37 anos, do Hoji-Ya-Henda, também sob cerca sanitária, ambos na província de Luanda.

As duas doentes encontram-se em centros de tratamento.

Angola, conta assim com 73 infetados, quatro óbitos, 18 recuperados e 51 casos ativos, "dos quais um requer atenção". Entre estes, 45 são casos de transmissão local.

Em África, há 3.589 mortos confirmados em mais de 119 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (1.195 casos e sete mortos), seguindo-se a Guiné Equatorial (1.043 casos e 12 mortos), Cabo Verde (390 casos e quatro mortes), São Tomé e Príncipe (441 casos e 12 mortos), Moçambique (227 casos e um morto) e Angola (73 infetados e quatro mortos).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RCR // LFS

Lusa/fim