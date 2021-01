Os novos casos foram diagnosticados em Luanda (46), Huambo (14), Zaire e Benguela (seis em cada província), Bié (cinco), Moxico e Huíla (quatro cada), Bengo, Cabinda, Cuando Cubango e Uíje (um em cada).

Os novos casos, com idades entre 1 e 81 anos, são 55 do sexo masculino e 34 do sexo feminino.

O boletim epidemiológico revela dois novos óbitos, mas sem mais informação acerca das vítimas.

Foram processadas 1.411 amostras por RT-PCR num cumulativo de 325.703 amostras, indicando uma taxa de positividade de 5.6%.

O total de casos confirmados de covid-19 eleva-se agora a 18.343, dos quais 2.409 em tratamento (incluindo nove em estado crítico e oito graves), 15.512 recuperados e 422 mortos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

