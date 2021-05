Os novos casos foram reportados em Luanda (229), Huíla (41), Huambo (9), Namibe (4), Cabinda (3), Cunene (3), Bengo (1), Benguela (1) e Lunda Sul (1), com idades entre 11 meses e 86 anos, sendo 166 do sexo masculino e 126 feminino.

Neste período foram reportados 10 óbitos (nove cidadãos angolanos e uma brasileira), seis do sexo masculino e quatro feminino, entre 6 e 60 anos, sendo 9 em Luanda e 1 no Huambo. No entanto três pessoas entre 38 e 60 anos recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 3.887 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 564.991 testes, com uma taxa de positividade de 5.7%.

O quadro epidemiológico atualizado contabiliza 32.441 casos, 26.778 recuperados, 4.938 ativos (dos quais 11 críticos e 47 graves), bem como 725 óbitos.

Estão internados 271 doentes e 31 pessoas encontram-se em quarentena institucional.

