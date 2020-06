Em despacho presidencial nº75/20, de 29 de maio, que a Lusa teve hoje acesso, João Lourenço justifica a aprovação do contrato de investimento mineiro para a exploração de nióbio considerando as "valias do projeto na diversificação da economia e criação de postos de trabalho".

A área para a exploração e avaliação está situada no município do Quilengues, província da Huíla, sul de Angola, com uma extensão de 443,53 quilómetros quadrados e deve concorrer para "implementação de infraestruturas técnicas e sociais na região".