Os dados foram avançados pelo secretário de Estado da Saúde Pública, Franco Mufinda, durante o balanço epidemiológico diário, em Luanda.

Entre os novos casos, quatro foram diagnosticados em Cabinda, todos de transmissão local, seis no Soyo (Zaire), também de transmissão local, e os restantes são de Luanda. Os novos casos reportam-se a pessoas com idades entre os 22 e os 69 anos, sendo 29 do sexo masculino e oito do feminino.