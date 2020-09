As informações foram avançadas pelo secretário de Estado para a Saúde Púbica, Franco Mufinda, no balanço epidemiológico diário, em Luanda.

Entre os novos casos, dois registaram-se no Zaire, um no Cuanza Norte, um em Cabinda e 47 em Luanda, sendo 31 de sexo masculino e 20 do sexo feminino, com idades entre 22 e 82 anos.

Dois angolanos, de 52 e 73 anos, morreram devido à doença e 23 recuperaram.

Angola soma um total de 3.439 infetados, dos quais 136 óbitos, 1.324 recuperados e 1.979 ativos, incluindo um doente em estado crítico e 16 graves.

Os laboratórios aumentaram a capacidade de testagem e conseguiram processar 1.834 amostras, num total acumulado de 65.951.

Franco Mufinda destacou também que foi criada uma área de testagem no Aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda, para atender aos voos domésticos, que foram retomados hoje sendo exigido aos passageiros um teste pré-embarque.

Esta área dispõe de zonas de rastreio térmico, registo, testagem, aconselhamento psicológico pós-teste e sala de espera.

Hoje foram testados 105 passageiros, que se dirigiam a Cabinda, com dois resultados reativos aos marcadores IGG.

Foram também testados 525 motoristas, tendo 24 sido reativos.

Outros 198 passageiros que estavam em quarentena domiciliar foram testados, tendo sido obtidos cinco resultados reativos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.871 pessoas dos 64.596 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Em África, há 32.625 mortos confirmados em mais de 1,3 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e a Guiné Equatorial em número de casos. Angola regista 136 mortos e 3.439 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 4.996 casos), Cabo Verde (44 mortos e 4.813 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.303 casos), Moçambique (35 mortos e 5.269 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 906 casos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (mais de 4,3 milhões de casos e 131.625 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

